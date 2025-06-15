Пушилин: ВС РФ освободили Новодзержинскую шахту в ДНР
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Войска России освободили шахту Новодзержинская на Дзержинском направлении. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республике (ДНР) Денис Пушилин.
«Дзержинское направление. Что касается шахты Новодзержинская, российские войска освободили её», — отметил Пушилин в своём Telegram-канале.
Он также подчеркнул, что российские подразделения не собираются останавливаться и продолжают своё продвижение.
Шахта имени Святой Матроны Московской (ранее шахта № 12, шахта Новодзержинская) — угледобывающее предприятие в Дзержинске (украинское название — Торецк). С апреля 2010 года — структурное подразделение Научно-производственного объединения «Механик».
Ранее российские военные атаковали командный пункт украинской группы «Луганск» с использованием ракетного комплекса «Искандер». Этот удар произошёл в районе Дружковки (ДНР). Министерство обороны опубликовало видео, где видно, как беспилотник запечатлел попадание двух ракет в комплекс зданий, где базировался вражеский штаб.