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15 июня, 18:16

Пушилин: ВС РФ освободили Новодзержинскую шахту в ДНР

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

Войска России освободили шахту Новодзержинская на Дзержинском направлении. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республике (ДНР) Денис Пушилин.

«Дзержинское направление. Что касается шахты Новодзержинская, российские войска освободили её»,отметил Пушилин в своём Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что российские подразделения не собираются останавливаться и продолжают своё продвижение.

Шахта имени Святой Матроны Московской (ранее шахта № 12, шахта Новодзержинская) — угледобывающее предприятие в Дзержинске (украинское название — Торецк). С апреля 2010 года — структурное подразделение Научно-производственного объединения «Механик».

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Ранее российские военные атаковали командный пункт украинской группы «Луганск» с использованием ракетного комплекса «Искандер». Этот удар произошёл в районе Дружковки (ДНР). Министерство обороны опубликовало видео, где видно, как беспилотник запечатлел попадание двух ракет в комплекс зданий, где базировался вражеский штаб.

Лия Мурадьян
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