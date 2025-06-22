Армия России обратила ВСУ в бегство из двух населённых пунктов в зоне СВО

Российская армия в результате активных и решительных действий смогла освободить сразу две территории. Наши парни взяли под контроль населённый пункт Петровское в Харьковской области, а также село Перебудова в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 22 июня сообщили в пресс-службе Минобороны России.