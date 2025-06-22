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Регион
Опубликовано 22 июня 2025, 09:32

Армия России обратила ВСУ в бегство из двух населённых пунктов в зоне СВО

МО: ВС РФ освободили село Петровское в Харьковской области и Перебудова в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Российская армия в результате активных и решительных действий смогла освободить сразу две территории. Наши парни взяли под контроль населённый пункт Петровское в Харьковской области, а также село Перебудова в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 22 июня сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Территорию под Харьковом смогли отвоевать бойцы подразделений группировки войск «Запад», а в ДНР — подразделения группировки войск «Восток».

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате успешных действий завершили освобождение населённого пункта Перебудова Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль населённый пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике (ДНР). Освободить его смогли бойцы подразделения группировки войск «Восток».

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Наталья Афонина
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