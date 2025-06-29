Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июня, 09:12

Армия России освободила Новоукраинку в ДНР

Минобороны: ВС РФ освободили населённый пункт Новоукраинка в ДНР

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

За минувшие сутки российские войска освободили населённый пункт Новоукраинка в ДНР. Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, освобождение Новоукраинки стало результатом наступательных действий группировки войск «Центр».

Российский боец рассказал, как ему удалось перехитрить ВСУ при взятии Алексеевки
Российский боец рассказал, как ему удалось перехитрить ВСУ при взятии Алексеевки

До этого сообщалось, что под контроль нашей армии перешла Червоная Зирка в ДНР. Также стало известно, что войска Восточной группировки ВС РФ установили полный контроль над междуречьем рек Волчья и Мокрые Ялы.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar