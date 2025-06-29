Армия России освободила Новоукраинку в ДНР
Минобороны: ВС РФ освободили населённый пункт Новоукраинка в ДНР
Обложка © Минобороны РФ
За минувшие сутки российские войска освободили населённый пункт Новоукраинка в ДНР. Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, освобождение Новоукраинки стало результатом наступательных действий группировки войск «Центр».
До этого сообщалось, что под контроль нашей армии перешла Червоная Зирка в ДНР. Также стало известно, что войска Восточной группировки ВС РФ установили полный контроль над междуречьем рек Волчья и Мокрые Ялы.