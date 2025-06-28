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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
28 июня, 09:13

Армия России освободила село Червоная Зирка в ДНР

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Российские военные в ходе выполнения задач спецоперации освободили ещё один населённый пункт. На этот раз под контроль наших парней перешла Червоная Зирка в ДНР. Об этом проинформировала пресс-служба Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате решительных действий освободили населенный пункт Червоная Зирка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Новости СВО. Освобождена Новая Кругляковка, ВС РФ подошли к Красноармейску, кто обучал Киев терактам, 28 июня
Новости СВО. Освобождена Новая Кругляковка, ВС РФ подошли к Красноармейску, кто обучал Киев терактам, 28 июня

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают продвижение в Донецкой Народной Республике (ДНР). По информации, предоставленной пресс-службой Министерства обороны РФ 26 июня, под контроль российских военнослужащих перешли населённые пункты Новосергеевка и Шевченко. Освобождение второго стало возможным благодаря наступательным операциям группировки войск «Восток».

Николь Вербер
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