Армия России освободила село Червоная Зирка в ДНР
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Российские военные в ходе выполнения задач спецоперации освободили ещё один населённый пункт. На этот раз под контроль наших парней перешла Червоная Зирка в ДНР. Об этом проинформировала пресс-служба Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Восток» в результате решительных действий освободили населенный пункт Червоная Зирка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Вооружённые силы Российской Федерации продолжают продвижение в Донецкой Народной Республике (ДНР). По информации, предоставленной пресс-службой Министерства обороны РФ 26 июня, под контроль российских военнослужащих перешли населённые пункты Новосергеевка и Шевченко. Освобождение второго стало возможным благодаря наступательным операциям группировки войск «Восток».