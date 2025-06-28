Новости СВО. Освобождена Новая Кругляковка, ВС РФ подошли к Красноармейску, кто обучал Киев терактам, 28 июня Армия России продвинулась в Харьковской области и ДНР, Москва готова передать Киеву три тысячи тел украинских военных, новые переговоры между Россией и Украиной, названы кураторы украинских террористов — дайджест Life.ru. 27 июня, 21:07 Армия России продолжает закрепляться на Купянском направлении. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Донецкая Народная Республика, 28 июня

По предварительным данным, в ДНР флаг России поднят над Бельгийкой. Уже можно говорить, что наши войска подошли вплотную к Красноармейску (Покровску). На этом участке СВО зарегистрирован случай применения БПЛА «Герань» вблизи позиций ВС РФ.

Карта СВО на 28 июня 2025 года. ВС РФ продвигаются севернее Шевченко, к Покровску (Красноармейску). Освобождена Бельгийка. Фото © Telegram / divgen

— Опыт группировки «Центр» уже скоро будет перенят и другими нашими частями, что, с одной стороны, позволит нам эффективнее наступать. Но с другой — потребует резкого увеличения выпуска «Гераней», — отметил военный блогер Юрий Подоляка.

После взятия Ялты и Запорожья Армия России продолжила наступление на запад. Появляется информация, что войска вошли в село Зирка. Сбежать у ВСУ не получится. Им помешает река Мокрые Ялы. Точно так же она помешает и нам, когда продолжится движение на Грушевское и Поддубное, но у нас есть опыт форсирования водных преград, например Купянское направление.

Расчёты БПЛА «Герань-2» уничтожили пункт временной дислокации 117 отмбр ВСУ в районе населённого пункта Шахово в ДНР. Видео © Telegram / mod_russia

Харьковская область, 28 июня

В Харьковской области освобождена Новая Кругляковка. Этот населённый пункт находится на восточном берегу реки Оскол. Продвижение наших войск здесь говорит о том, что принято решение полностью очистить от ВСУ этот участок фронта.

— Освобождение Новой Кругляковки позволяет группировке «Запад» физически перерезать трассу Т-2109, соединяющую левобережный Купянск с Боровой, а также взять под контроль проходящую параллельно линию железной дороги, — считает военный корреспондент Александр Коц.

Расчёты РСЗО «Торнадо-С» группировки войск «Север» нанесли огневое поражение формированиям ВСУ на Харьковском направлении. Видео © Telegram / mod_russia

Россия продолжит СВО и переговоры о мире

Президент России Владимир Путин подтвердил, что третий раунд переговоров Москвы и Киева состоится в Стамбуле. Предполагается, что там стороны обсудят меморандум по прекращению огня. По словам главы государства, документы России и Украины прямо противоположные, но это ожидалось. Путин также отметил, что Россия верна ранее достигнутым договорённостям, например по передаче тел погибших.

— Мы уже свыше шести тысяч тел отдали и готовы ещё почти три тысячи отдать. Но дело за украинской стороной, чтобы она принимала тела своих погибших солдат, — сообщил российский лидер.

Как глава MI6 связана с бандеровцами

Британское издание Daily Mail выяснило детали биографии новой главы разведки его величества Блейз Метревели. Без Украины опять не обошлось. Её дедушка, Константин Добровольский, был этническим украинцем. В годы Великой Отечественной войны он дезертировал из армии и стал Мясником. Так его прозвали на службе у вермахта.

— Он поклялся отомстить русским за то, что они убили всю его семью, разграбили их имение и захватили Украину после Октябрьской революции 1917 года, — говорится в материале.

Добровольский убивал евреев и украинских партизан. Журналисты считают, что судить Блейз Метревели за поступки деда не надо, и называют её «одним из самых талантливых разведчиков». Проблема только в том, что у нас уже есть опыт, когда выходцы из Украины становились у власти и только усиливали борьбу с Россией. Возможно, генетическая память. Чего только стоил государственный секретарь США Энтони Блинкин, как раз при котором началась СВО.

Кто обучил Киев террористическим методам

К американским журналистам попали документы Совета национальной безопасности США. В них рекомендуется киевскому режиму применять террористические методы борьбы против России. Консультации оказывали не только американцы, но ещё и британцы.

— Лично я бы задумался о том, как дроны могут расширить возможности операций против железнодорожного сообщения. Замедление работы — это, конечно, полезно, но эффективнее было бы использовать дроны для поиска и атак на сами составы с грузами, особенно в местах, где пути уже повреждены и движение приостановлено. Можно применить двухэтапные атаки, — заявлял, согласно утечке, консультант проекта «Алхимия» Закари Калленборн. Он также предлагал повреждать стрелочные переводы.

Для всех этих целей могли быть использованы коммерческие БПЛА. Также предлагалось привлекать диверсантов. Основная цель операции «Алхимия» — создание для России «стратегических дилемм, издержек и трений». Участвовало в ней ещё несколько человек, помимо Калленборна. Учитывая, что киевский режим нападает на нашу железнодорожную инфраструктуру, то тому же президенту США стоит задуматься о её прекращении, если он так хочет мира.

Авторы Даниил Черных