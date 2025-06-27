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27 июня, 14:59

Путин: Россия готова передать Украине ещё три тысячи тел погибших военных

Обложка © ТАСС / Дмитрий Радченко

Обложка © ТАСС / Дмитрий Радченко

Россия готова передать Украине ещё три тысячи тел погибших военных. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы уже свыше шести тысяч тел отдали и готовы ещё почти три тысячи отдать. Но дело за украинской стороной, чтобы она принимала тела своих погибших солдат», — сказал Путин на пресс-конференции после саммита ЕАЭС в Минске.

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Напомним, в рамках обмена телами погибших, Россия передала Украине останки 6060 украинских военнослужащих, в то время как от украинской стороны были получены тела 78 российских военных. В Государственной Думе выражают надежду, что данный факт будет способствовать улучшению диалога между Москвой и Киевом. Президент России Владимир Путин заявил о готовности российской стороны к дальнейшей передаче ещё трёх тысяч тел.

Никита Никонов
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