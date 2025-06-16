В Госдуме надеются на улучшение диалога с Украиной после обмена телами погибших солдат

Россия после обмена телами погибших военных с Украиной ожидает более активного урегулирования конфликта дипломатическим путём. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

«Мы ожидаем также обмен в формате «всех на всех», ведь ещё остались тела. А это крайне важно для родственников с обеих сторон. Но, конечно, больше всего мы ждём мирного соглашения и более активного движения в этом направлении», — подчеркнула парламентарий в беседе с «Лентой.ру».

Российская сторона, по словам Журовой, ожидала, что процесс мирного урегулирования будет развиваться активнее. Депутат отметила, что подобного, вероятно, ожидали и в США. По её словам, глава Белого дома Дональд Трамп рассчитывал на быстрое решение вопрос, если бы сам стал медиатором процесса. Однако подобного не случилось.