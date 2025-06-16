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Регион
16 июня, 15:24

В Госдуме надеются на улучшение диалога с Украиной после обмена телами погибших солдат

Депутат Журова: Россия ждёт более активного движения в вопросе мира с Украиной

Обложка © Telegram / Владимир Мединский

Обложка © Telegram / Владимир Мединский

Россия после обмена телами погибших военных с Украиной ожидает более активного урегулирования конфликта дипломатическим путём. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

«Мы ожидаем также обмен в формате «всех на всех», ведь ещё остались тела. А это крайне важно для родственников с обеих сторон. Но, конечно, больше всего мы ждём мирного соглашения и более активного движения в этом направлении», — подчеркнула парламентарий в беседе с «Лентой.ру».

Российская сторона, по словам Журовой, ожидала, что процесс мирного урегулирования будет развиваться активнее. Депутат отметила, что подобного, вероятно, ожидали и в США. По её словам, глава Белого дома Дональд Трамп рассчитывал на быстрое решение вопрос, если бы сам стал медиатором процесса. Однако подобного не случилось.

Россия готова передать Украине ещё более 2 тысяч тел военных ВСУ
Россия готова передать Украине ещё более 2 тысяч тел военных ВСУ

Напомним, что Россия полностью выполнила данные в Стамбуле обещания: украинской стороне передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Украина передала российской стороне 78 наших погибших героев. В частности, сегодня, 16 июня, обмен телами завершился: Москва передала Киеву 1 248 тел, вернув тела 51 погибшего российского военнослужащего.

Дарья Нарыкова
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