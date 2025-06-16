Россия готова передать Украине ещё более 2 тысяч тел военных ВСУ

Российская сторона готова передать украинской ещё 2 239 тел погибших военнослужащих ВСУ, помимо 6060 уже переданных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Готовы на данном этапе передать еще 2 239 тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне», — заявили в российском военном ведомстве.