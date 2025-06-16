Россия готова передать Украине ещё более 2 тысяч тел военных ВСУ
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Российская сторона готова передать украинской ещё 2 239 тел погибших военнослужащих ВСУ, помимо 6060 уже переданных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Готовы на данном этапе передать еще 2 239 тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне», — заявили в российском военном ведомстве.
Напомним, Россия полностью выполнила данные в Стамбуле обещания: украинской стороне передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Украина передала российской стороне 78 наших погибших героев. В частности, сегодня, 16 июня, обмен телами завершился: РФ передала Киеву 1 248 тел, вернув тела 51 погибшего российского военнослужащего.