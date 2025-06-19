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Регион
18 июня, 22:23

Путин подтвердил готовность России передать Киеву ещё 3 тысячи тел военных

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Российский лидер Владимир Путин подтвердил готовность Москвы передать Киеву ещё три тысячи тел украинских военнослужащих. По его словам, Россия уже отдала шесть тысяч тел, получив взамен около 70. Заявление главы государства прозвучало в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Это печальные и трагические цифры. Но это вещи гуманитарного характера, это положительные результаты переговоров в Стамбуле», — отметил президент РФ.

«Меньше потерь»: В Госдуме назвали хорошим знаком передачу Украиной 78 тел военных РФ
«Меньше потерь»: В Госдуме назвали хорошим знаком передачу Украиной 78 тел военных РФ

Напомним, что ранее Россия получила 78 тел своих воинов в обмен на останки 6060 ВСУшников. Обмен военнопленными между сторонами продолжается. Москва и Киев наладили срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта.

Алена Пенчугина
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