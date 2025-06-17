«Меньше потерь»: В Госдуме назвали хорошим знаком передачу Украиной 78 тел военных РФ
Депутат Соболев: Обмен телами с Киевом подтвердил соотношение потерь в пользу РФ
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Российский депутат назвал обмен телами погибших подтверждением преимущества ВС РФ. Член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с «Ридусом» прокомментировал соотношение переданных тел военнослужащих.
«Это означает, что у нас гораздо меньше потерь на линии боевого соприкосновения, чем у ВСУ. В начале июня об этом говорил президент РФ Владимир Путин», — заявил генерал-лейтенант.
Соболев отметил, что состоявшийся обмен телами погибших подтверждает данные о соотношении безвозвратных потерь примерно один к пяти в пользу России. По его словам, передача Украиной лишь 78 тел российских бойцов при получении более шести тысяч тел военнослужащих ВСУ свидетельствует о более эффективной работе российской стороны по сохранению жизней своих солдат.
Депутат подчеркнул, что российская армия обеспечивает своих защитников всем необходимым и предпринимает все возможные меры для минимизации потерь. Он напомнил, что эти данные соответствуют ранее озвученной президентом РФ информации о соотношении потерь сторон.
Напомним, помощник президента России Владимир Мединский накануне сообщал, что российская сторона в полном объёме выполнила обязательства, взятые на себя в Стамбуле. Киев получил 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ и в свою очередь передал РФ тела 78 павших российских военнослужащих. Последний этап обмена состоялся 16 июня: Москва передала Киеву 1248 тел и вернула 51.