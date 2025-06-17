Российский депутат назвал обмен телами погибших подтверждением преимущества ВС РФ. Член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с «Ридусом» прокомментировал соотношение переданных тел военнослужащих.

«Это означает, что у нас гораздо меньше потерь на линии боевого соприкосновения, чем у ВСУ. В начале июня об этом говорил президент РФ Владимир Путин», — заявил генерал-лейтенант.

Соболев отметил, что состоявшийся обмен телами погибших подтверждает данные о соотношении безвозвратных потерь примерно один к пяти в пользу России. По его словам, передача Украиной лишь 78 тел российских бойцов при получении более шести тысяч тел военнослужащих ВСУ свидетельствует о более эффективной работе российской стороны по сохранению жизней своих солдат.

Депутат подчеркнул, что российская армия обеспечивает своих защитников всем необходимым и предпринимает все возможные меры для минимизации потерь. Он напомнил, что эти данные соответствуют ранее озвученной президентом РФ информации о соотношении потерь сторон.