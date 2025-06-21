В переговорной группе объяснили смысл фейка Киева об обмене телами погибших военных

История о передаче Киеву тела российского солдата появилась в СМИ с целью оказать давление на Москву в контексте пропорций обмена телами погибших. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к российской переговорной группе.

«И вдруг, именно когда нужно уколоть Россию за возвращение останков в неудобной для Киева пропорции, появляется и тело, и билет», — отметил источник агентства.

Тело военнослужащего с документами было передано российской стороной в ходе последнего обмена, в рамках которого Киев всего получил более шести тысяч останков. Впоследствии, в украинских СМИ появились публикации о якобы имевшей место подмене.