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21 июня, 09:35

В переговорной группе объяснили смысл фейка Киева об обмене телами погибших военных

ТАСС: Украина пыталась уколоть РФ историей с переданным телом российского бойца

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

История о передаче Киеву тела российского солдата появилась в СМИ с целью оказать давление на Москву в контексте пропорций обмена телами погибших. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к российской переговорной группе.

«И вдруг, именно когда нужно уколоть Россию за возвращение останков в неудобной для Киева пропорции, появляется и тело, и билет», — отметил источник агентства.

Тело военнослужащего с документами было передано российской стороной в ходе последнего обмена, в рамках которого Киев всего получил более шести тысяч останков. Впоследствии, в украинских СМИ появились публикации о якобы имевшей место подмене.

Источник пояснил, что речь идёт о неопознанном теле военного, которого передали на Украину ещё в феврале. Собеседник агентства также указал, что никакого военного билета при погибшем быть не могло, так как тела тщательно досматриваются во время экспертизы.

Мединский распознал почерк Геббельса в трюках Киева с обменом телами
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Напомним, в рамках обмена телами погибших, Россия передала Украине останки 6060 украинских военнослужащих, в то время как от украинской стороны были получены тела 78 российских военных. В Государственной Думе выражают надежду, что данный факт будет способствовать улучшению диалога между Москвой и Киевом. Президент России Владимир Путин заявил о готовности российской стороны к дальнейшей передаче ещё трёх тысяч тел.

Наталья Афонина
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