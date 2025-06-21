В переговорной группе объяснили смысл фейка Киева об обмене телами погибших военных
ТАСС: Украина пыталась уколоть РФ историей с переданным телом российского бойца
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История о передаче Киеву тела российского солдата появилась в СМИ с целью оказать давление на Москву в контексте пропорций обмена телами погибших. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к российской переговорной группе.
«И вдруг, именно когда нужно уколоть Россию за возвращение останков в неудобной для Киева пропорции, появляется и тело, и билет», — отметил источник агентства.
Тело военнослужащего с документами было передано российской стороной в ходе последнего обмена, в рамках которого Киев всего получил более шести тысяч останков. Впоследствии, в украинских СМИ появились публикации о якобы имевшей место подмене.
Источник пояснил, что речь идёт о неопознанном теле военного, которого передали на Украину ещё в феврале. Собеседник агентства также указал, что никакого военного билета при погибшем быть не могло, так как тела тщательно досматриваются во время экспертизы.
Напомним, в рамках обмена телами погибших, Россия передала Украине останки 6060 украинских военнослужащих, в то время как от украинской стороны были получены тела 78 российских военных. В Государственной Думе выражают надежду, что данный факт будет способствовать улучшению диалога между Москвой и Киевом. Президент России Владимир Путин заявил о готовности российской стороны к дальнейшей передаче ещё трёх тысяч тел.