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21 июня, 05:37

Мединский распознал почерк Геббельса в трюках Киева с обменом телами

Мединский сравнил фейки Киева об обмене телами с методами Геббельса

Владимир Мединский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

Владимир Мединский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

Помощник президента РФ и глава российской переговорной группы Владимир Мединский резко осудил новые информационные вбросы Киева, проведя прямую параллель с тактикой Йозефа Геббельса. В беседе с RT он отметил, что Украина через европейские медиа активно распространяет слухи о том, будто Москва передала Киеву тела российских военнослужащих, намеренно переодетых в украинскую форму.

По мнению Мединского, основная цель таких заявлений — дестабилизировать общественное мнение внутри Украины. В качестве доказательства Киев смог предъявить лишь одно тело, якобы принадлежащее российскому солдату, с чудом уцелевшим военным билетом советского образца. При этом Украина получила его ещё в феврале.

«Но украинская сторона по всем европейским медиа раскручивает историю, что якобы среди 6 тысяч очень много российских солдат, чтобы таким образом раскачивать общественное мнение Украины», — отметил он.

Мединский напомнил, что подобные методы активно использовались нацистскими пропагандистами во главе с Геббельсом. Они предъявляли тела польских офицеров со «свежими» газетами и документами, пытаясь обвинить в их расстреле сотрудников НКВД.

Мединский: Россия готова передать Киеву ещё около 3 тысяч тел солдат ВСУ
Мединский: Россия готова передать Киеву ещё около 3 тысяч тел солдат ВСУ

Напомним, что в рамках обмена телами погибших бойцов Россия передала Украине останки 6060 солдат ВСУ, получив от украинской стороны тела 78 российских военных. В Госдуме надеются, что это благотворно повлияет на диалог Москвы и Киева. Президент РФ Владимир Путин отметил, что наша страна готова к передаче ещё трёх тысяч тел.

Владимир Озеров
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