Помощник президента РФ и глава российской переговорной группы Владимир Мединский резко осудил новые информационные вбросы Киева, проведя прямую параллель с тактикой Йозефа Геббельса. В беседе с RT он отметил, что Украина через европейские медиа активно распространяет слухи о том, будто Москва передала Киеву тела российских военнослужащих, намеренно переодетых в украинскую форму.

По мнению Мединского, основная цель таких заявлений — дестабилизировать общественное мнение внутри Украины. В качестве доказательства Киев смог предъявить лишь одно тело, якобы принадлежащее российскому солдату, с чудом уцелевшим военным билетом советского образца. При этом Украина получила его ещё в феврале.

«Но украинская сторона по всем европейским медиа раскручивает историю, что якобы среди 6 тысяч очень много российских солдат, чтобы таким образом раскачивать общественное мнение Украины», — отметил он.