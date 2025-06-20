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20 июня, 18:34

Мединский: Россия готова передать Киеву ещё около 3 тысяч тел солдат ВСУ

Обложка © ТАСС / Григоров Гавриил

Обложка © ТАСС / Григоров Гавриил

Россия готова передать Киеву порядка 3 тысяч тел украинских военных, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую переговорную группу. Он также прокомментировал заявления Киева о якобы обнаруженном среди переданных тел останках российского военного, пообещав разобраться в этом. Кроме того, Мединский призвал украинскую сторону «усмирить своих пропагандистов».

«Я бы очень просил, чтобы наши украинские партнёры по переговорам как-то утихомирили своих пропагандистов, дабы не выставляли они их в нелепом виде», — сказал Мединский в беседе с RT.

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Ранее российский президент Владимир Путин подтвердил готовность Москвы передать Киеву дополнительно три тысячи тел украинских военнослужащих. Сейчас в моргах в Ростове-на-Дону, Курске и Белгороде лежат не менее десяти тысяч тел украинских военнослужащих. Там проводятся необходимые процедуры идентификации, судебно-медицинские экспертизы и решаются вопросы логистики для организации обмена телами.

Александра Мышляева
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