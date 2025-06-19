Раскрыто число находящихся в приграничных моргах России тел солдат ВСУ
Mash: В моргах России находятся более 10 тысяч тел солдат ВСУ
Более 10 тысяч тел солдат ВСУ находятся в РФ. Обложка © Телеграм / Владимир Мединский
В моргах Ростова, Курска и Белгорода в настоящее время находится не менее 10 тысяч тел украинских солдат, при этом военные источники указывают на ещё большее число. Эти тела проходят процедуры опознания, экспертизы и согласования дат и мест для обмена. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Как сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев, если тело поддаётся немедленному опознанию, процесс занимает около полугода. В случае наличия только фрагментов процесс может затянуться до года. Отмечается, что число погибших увеличивается из-за активного наступления российских войск в ДНР, Курской области и Сумах, при этом украинская сторона, по всей видимости, не успевает и часто не забирает своих погибших с полигона.
Саралиев напомнил, что за прошедшую неделю Украине было передано около шести тысяч тел. Обмены осуществляются через белорусскую Новую Гуту, расположенную на границе с Украиной и Климовским районом Брянской области. На время проведения обменов на определённом участке вводится перемирие, боевые действия прекращаются, и достигнутые договорённости соблюдаются.
Отмечается, что процесс обмена отработан, и с российской стороны задержек нет. Частота передачи тел зависит исключительно от украинской стороны.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине тела ещё трёх тысяч военнослужащих ВСУ. Накануне Россия получила 78 тел своих солдат в обмен на 6060 тел украинских бойцов.