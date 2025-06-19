В моргах Ростова, Курска и Белгорода в настоящее время находится не менее 10 тысяч тел украинских солдат, при этом военные источники указывают на ещё большее число. Эти тела проходят процедуры опознания, экспертизы и согласования дат и мест для обмена. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Как сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев, если тело поддаётся немедленному опознанию, процесс занимает около полугода. В случае наличия только фрагментов процесс может затянуться до года. Отмечается, что число погибших увеличивается из-за активного наступления российских войск в ДНР, Курской области и Сумах, при этом украинская сторона, по всей видимости, не успевает и часто не забирает своих погибших с полигона.

Саралиев напомнил, что за прошедшую неделю Украине было передано около шести тысяч тел. Обмены осуществляются через белорусскую Новую Гуту, расположенную на границе с Украиной и Климовским районом Брянской области. На время проведения обменов на определённом участке вводится перемирие, боевые действия прекращаются, и достигнутые договорённости соблюдаются.