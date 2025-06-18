В МИД обвинили Киев в попытке очернить работу России по сбору тел погибших солдат
Посол Мирошник: Киев пытается очернить работу России по сбору тел погибших солдат
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Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил Украину в преднамеренном затягивании процесса идентификации тел погибших солдат ВСУ. По его словам, это делается с целью сорвать усилия российской стороны по сбору тел и уклониться от выплаты компенсаций семьям погибших.
«Украина будет растягивать свою часть работы на непредсказуемое время. Идентификация тел украинскими властями может занять сколько угодно, особенно если они будут стремиться её затянуть», — приводит ТАСС слова дипломата.
Мирошник подчеркнул, что у киевской верхушки нет никакого интереса выплачивать компенсации семьям за потерю родственников в рядах ВСУ.
На днях помощник президента РФ Владимир Мединский накануне сообщал, что российская сторона в полном объёме выполнила обязательства, взятые на себя в Стамбуле. Киев получил 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ и в свою очередь передал РФ тела 78 павших российских военнослужащих.