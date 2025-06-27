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Новости СВО. Освобождены Новосергеевка и Шевченко, ВСУ откинули от Курской области, военные КНДР готовы наступать на Украине, 27 июня

Армия России выходит широким фронтом к Днепропетровской области, состоялся обмен военнопленными, корейская армия готовится помочь ВС РФ — дайджест Life.ru.

26 июня, 21:07
Армия России расширяет позиции у Днепропетровской области. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Армия России расширяет позиции у Днепропетровской области. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Военные успехи России в Донецкой Народной Республике, 27 июня

Сразу два населённых пункта освободила Российская армия в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки войск «Центр» заняли Новосергеевку. Она находится у границы с Днепропетровской областью. Важно отметить, что теперь при продвижении на север нашим штурмовикам удастся обойти крупные опорные пункты ВСУ и окружить часть подразделений противника.

Группировка войск «Восток» подняла флаг России над Шевченко. Этот населённый пункт тоже рядом с Днепропетровской областью.

Карта СВО на 27 июня 2025 года. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Новосергеевка Донецкой Народной Республики. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Карта СВО на 27 июня 2025 года. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Новосергеевка Донецкой Народной Республики. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

— Из треугольника Вольное Поле – Шевченко – Бурлацкое можно наступать как на Днепропетровщину, так и на юго-запад в Запорожскую область. Зачистка Южно-Донецкого направления от противника продолжается, — отметил военный корреспондент Александр Коц.

Сложно не заметить, как Армия России постепенно выходит широким фронтом к соседнему региону. Уже сейчас здесь уничтожается техника ВСУ. Нашим артиллеристам удалось разбить британскую гаубицу FH70 у села Малиевка.

Мощные авиаудары: ВКС России отработали по пунктам временной дислокации противника авиационными бомбами ФАБ-500 и ФАБ-1500. Видео © Telegram / Минобороны России

Ситуация в Курской области, 27 июня

Канал «Дневник десантника» сообщает, что количество атак на Тёткинский и Глушковский районы снизилось. Случилось это на фоне больших потерь ВСУ. Как всегда, противник попытался наступать из сумской Рыжевки на Тёткино, но был уничтожен, так и недотянув до границы. Интересно, что среди уничтоженной техники есть квадроциклы. Это означает только то, что киевское командование максимально быстро пытается добраться до рубежей и закрепиться на них, но, судя по всему, эта тактика оказывается провальной.

Россия и Украина провели очередной обмен пленными: кто вернулся домой?

Россия и Украина продолжают обмены военнопленными. Всё это продолжение реализации договорённостей, достигнутых в Стамбуле. Точное количество человек, оказавшихся на родине, неизвестно.

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными заявляет, что в обмене участвовали раненые, а также те, кто младше 25 лет. Известно, что на Украину вернулись те, кто попал в плен в первые дни СВО.

В соответствии с российско-украинскими договорённостями, достигнутыми второго июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена ещё одна группа российских военнослужащих. Видео © Telegram / Минобороны России

КНДР готовится помочь России: корейские войска и вооружение для летнего наступления

Войска КНДР могут помочь усилить позиции России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи. Корейские военнослужащие должны будут помочь нашим войскам в тот момент, когда будет активное наступление. Ранее армия КНДР помогала ВС РФ освободить территорию Курской области.

Кроме помощи с личным составом, по информации западной прессы, Северная Корея готова предоставить России вооружение и боеприпасы.

Пенсии за счёт союзников: почему экономика Украины рухнула?

The Washington Post пишет, что бизнес покидает Украину. Причиной этому служит в том числе неверие в скорое окончание боевых действий. Многие поверили словам Дональда Трампа о приближении мира, но реальных подвижек нет, всё закончилось с началом кризиса на Ближнем Востоке. Сама же Украина — страна-банкрот. Дошло до того, что пенсии и другие социальные выплаты вместо киевского режима оплачивают союзники.

Поддержка США отсутствует как таковая. Европейская поддержка ограничена — она выделяется на год, а расходы могут вырасти. В этих сценариях нет стабильности, утверждает президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

У многих на Украине осталась надежда на соглашение с США по полезным ископаемым. Но, как известно, для украинцев оно не несёт серьёзных дивидендов.

Глава киевского режима Владимир Зеленский выпрашивает деньги у американского лидера Дональда Трампа. Фото © ТАСС / ZUMA

Глава киевского режима Владимир Зеленский выпрашивает деньги у американского лидера Дональда Трампа. Фото © ТАСС / ZUMA

Для Украины это действительно огромная возможность. Никто не воспринимает это соглашение как навязанное или кабальное. Мы отстаивали свои интересы на каждом этапе переговоров, заявил один из собеседников The Washington Post, вероятно, забывший, что никаких решений Киев не сможет принять без одобрения из Вашингтона.

Новости СВО. Освобождена Ялта, в Юнаковке уничтожено элитное подразделение ВСУ, Трамп снизошёл до Зеленского, 26 июня
Новости СВО. Освобождена Ялта, в Юнаковке уничтожено элитное подразделение ВСУ, Трамп снизошёл до Зеленского, 26 июня
Авторы
Даниил Черных
Даниил Черных
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