Новости СВО. Освобождены Новосергеевка и Шевченко, ВСУ откинули от Курской области, военные КНДР готовы наступать на Украине, 27 июня Армия России выходит широким фронтом к Днепропетровской области, состоялся обмен военнопленными, корейская армия готовится помочь ВС РФ — дайджест Life.ru. 26 июня, 21:07 Армия России расширяет позиции у Днепропетровской области. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Военные успехи России в Донецкой Народной Республике, 27 июня

Сразу два населённых пункта освободила Российская армия в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки войск «Центр» заняли Новосергеевку. Она находится у границы с Днепропетровской областью. Важно отметить, что теперь при продвижении на север нашим штурмовикам удастся обойти крупные опорные пункты ВСУ и окружить часть подразделений противника.

Группировка войск «Восток» подняла флаг России над Шевченко. Этот населённый пункт тоже рядом с Днепропетровской областью.

Карта СВО на 27 июня 2025 года. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Новосергеевка Донецкой Народной Республики. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

— Из треугольника Вольное Поле – Шевченко – Бурлацкое можно наступать как на Днепропетровщину, так и на юго-запад в Запорожскую область. Зачистка Южно-Донецкого направления от противника продолжается, — отметил военный корреспондент Александр Коц.

Сложно не заметить, как Армия России постепенно выходит широким фронтом к соседнему региону. Уже сейчас здесь уничтожается техника ВСУ. Нашим артиллеристам удалось разбить британскую гаубицу FH70 у села Малиевка.

Мощные авиаудары: ВКС России отработали по пунктам временной дислокации противника авиационными бомбами ФАБ-500 и ФАБ-1500. Видео © Telegram / Минобороны России

Ситуация в Курской области, 27 июня

Канал «Дневник десантника» сообщает, что количество атак на Тёткинский и Глушковский районы снизилось. Случилось это на фоне больших потерь ВСУ. Как всегда, противник попытался наступать из сумской Рыжевки на Тёткино, но был уничтожен, так и недотянув до границы. Интересно, что среди уничтоженной техники есть квадроциклы. Это означает только то, что киевское командование максимально быстро пытается добраться до рубежей и закрепиться на них, но, судя по всему, эта тактика оказывается провальной.

Россия и Украина провели очередной обмен пленными: кто вернулся домой?

Россия и Украина продолжают обмены военнопленными. Всё это продолжение реализации договорённостей, достигнутых в Стамбуле. Точное количество человек, оказавшихся на родине, неизвестно.

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными заявляет, что в обмене участвовали раненые, а также те, кто младше 25 лет. Известно, что на Украину вернулись те, кто попал в плен в первые дни СВО.

В соответствии с российско-украинскими договорённостями, достигнутыми второго июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена ещё одна группа российских военнослужащих. Видео © Telegram / Минобороны России

КНДР готовится помочь России: корейские войска и вооружение для летнего наступления

Войска КНДР могут помочь усилить позиции России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи. Корейские военнослужащие должны будут помочь нашим войскам в тот момент, когда будет активное наступление. Ранее армия КНДР помогала ВС РФ освободить территорию Курской области.

Кроме помощи с личным составом, по информации западной прессы, Северная Корея готова предоставить России вооружение и боеприпасы.

Пенсии за счёт союзников: почему экономика Украины рухнула?

The Washington Post пишет, что бизнес покидает Украину. Причиной этому служит в том числе неверие в скорое окончание боевых действий. Многие поверили словам Дональда Трампа о приближении мира, но реальных подвижек нет, всё закончилось с началом кризиса на Ближнем Востоке. Сама же Украина — страна-банкрот. Дошло до того, что пенсии и другие социальные выплаты вместо киевского режима оплачивают союзники.

— Поддержка США отсутствует как таковая. Европейская поддержка ограничена — она выделяется на год, а расходы могут вырасти. В этих сценариях нет стабильности, — утверждает президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

У многих на Украине осталась надежда на соглашение с США по полезным ископаемым. Но, как известно, для украинцев оно не несёт серьёзных дивидендов.

Глава киевского режима Владимир Зеленский выпрашивает деньги у американского лидера Дональда Трампа. Фото © ТАСС / ZUMA

— Для Украины это действительно огромная возможность. Никто не воспринимает это соглашение как навязанное или кабальное. Мы отстаивали свои интересы на каждом этапе переговоров, — заявил один из собеседников The Washington Post, вероятно, забывший, что никаких решений Киев не сможет принять без одобрения из Вашингтона.

Авторы Даниил Черных