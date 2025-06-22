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Опубликовано 22 июня 2025, 02:00

Артиллеристы ВС РФ уничтожили британскую гаубицу FH70 в Днепропетровской области

Военнослужащий ВС РФ. Обложка © VK / Минобороны России

Военнослужащий ВС РФ. Обложка © VK / Минобороны России

Российские военные уничтожили в Днепропетровской области британскую гаубицу FH70, принадлежащую вооружённым формированиям Украины.

Артиллеристы группировки «Восток» обнаружили цель вблизи населённого пункта Малиевка благодаря аэроразведке, проведённой оператором беспилотника. После выявления местоположения гаубицы ВСУ российские артиллеристы оперативно нанесли огневое поражение, уничтожив цель.

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Ранее Life.ru писал, что российские бойцы развернули триколор после зачистки донецкого Запорожья. ВС РФ продолжают наступать вглубь обороны врага, освобождая республику.

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Юния Ларсон
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