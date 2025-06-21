Иран и Израиль
ПМЭФ
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июня, 09:40

ВС РФ нанесли групповой удар по военному аэродрому и объекту ТЭК на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Минувшей ночью российские Вооружённые силы нанесли групповой удар по украинской военной инфраструктуре. Как сообщило Министерство обороны РФ, атака была нацелена на объекты военного аэродрома и ключевой элемент топливно-энергетического комплекса.

Для ударов использовался широкий спектр высокоточного вооружения: ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сказано в публикации ведомства.

ВС РФ нанесли мощный комбинированный удар по НПЗ в Кременчуге под Полтавой
ВС РФ нанесли мощный комбинированный удар по НПЗ в Кременчуге под Полтавой

Ранее Life.ru рассказывал, что российские военнослужащие, расширяя зону безопасности на Сумском направлении, уничтожили бронетанковую группу украинских Вооружённых сил. В это подразделение входили образцы западной военной техники.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar