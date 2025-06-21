ВС РФ нанесли групповой удар по военному аэродрому и объекту ТЭК на Украине
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Минувшей ночью российские Вооружённые силы нанесли групповой удар по украинской военной инфраструктуре. Как сообщило Министерство обороны РФ, атака была нацелена на объекты военного аэродрома и ключевой элемент топливно-энергетического комплекса.
Для ударов использовался широкий спектр высокоточного вооружения: ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники.
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сказано в публикации ведомства.
Ранее Life.ru рассказывал, что российские военнослужащие, расширяя зону безопасности на Сумском направлении, уничтожили бронетанковую группу украинских Вооружённых сил. В это подразделение входили образцы западной военной техники.