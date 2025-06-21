ВС РФ нанесли групповой удар по военному аэродрому и объекту ТЭК на Украине

Минувшей ночью российские Вооружённые силы нанесли групповой удар по украинской военной инфраструктуре. Как сообщило Министерство обороны РФ, атака была нацелена на объекты военного аэродрома и ключевой элемент топливно-энергетического комплекса.

Для ударов использовался широкий спектр высокоточного вооружения: ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сказано в публикации ведомства.