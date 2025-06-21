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Регион
21 июня, 06:45

ВС РФ нанесли мощный комбинированный удар по НПЗ в Кременчуге под Полтавой

В Кременчуге Полтавской области прогремели взрывы в районе НПЗ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Минувшей ночью российские силы обрушили комбинированный удар на цели в Кременчуге Полтавской области. Серия попаданий вызвала масштабный пожар в промышленной зоне города, в частности на НПЗ.

Удар ВС РФ. Видео © Telegram / Военный осведомитель

По данным украинских источников, основной целью стал местный нефтеперерабатывающий завод. Региональные власти подтвердили поражение инфраструктурного объекта. Очевидцы делятся в соцсетях кадрами яркого зарева, окутавшего город густым дымом. По сообщениям местных, прилётов было около десяти.

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Ранее Life.ru рассказывал, что российские вооружённые силы в течение недели совершили шесть групповых атак по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам топливно-энергетической инфраструктуры.

Владимир Озеров
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