Все острова в устье Днепра на территории Херсонщины перешли под контроль ВС РФ
Сальдо: Все острова в устье Днепра зачищены и находятся под контролем ВС РФ
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Все острова в устье Днепра в Херсонской области освобождены от украинских военных и перешли под контроль российской армии. Об этом губернатора региона Владимир Сальдо рассказал РИА «Новости» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
«Наша задача сейчас и задача у наших военных — удерживать уже очищенную полностью территорию Левобережья и те десятки островов, которые находятся в устье Днепра. Они все зачищены, все находятся под контролем вооружённых сил», — сказал он.
Ранее Сальдо заявил, что украинские бойцы наносят удары по Алёшкинскому округу Херсонской области, поджигая теплицы и сельскохозяйственные посевы. По мнению главы региона, эти действия являются проявлением бессилия со стороны противника, цель которого — посеять панику среди населения, однако эти попытки обречены на провал.