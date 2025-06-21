Все острова в устье Днепра на территории Херсонщины перешли под контроль ВС РФ

Все острова в устье Днепра в Херсонской области освобождены от украинских военных и перешли под контроль российской армии. Об этом губернатора региона Владимир Сальдо рассказал РИА «Новости» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

«Наша задача сейчас и задача у наших военных — удерживать уже очищенную полностью территорию Левобережья и те десятки островов, которые находятся в устье Днепра. Они все зачищены, все находятся под контролем вооружённых сил», — сказал он.