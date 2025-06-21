Иран и Израиль
ПМЭФ
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июня, 05:20

Все острова в устье Днепра на территории Херсонщины перешли под контроль ВС РФ

Сальдо: Все острова в устье Днепра зачищены и находятся под контролем ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Anna photographers

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Anna photographers

Все острова в устье Днепра в Херсонской области освобождены от украинских военных и перешли под контроль российской армии. Об этом губернатора региона Владимир Сальдо рассказал РИА «Новости» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

«Наша задача сейчас и задача у наших военных — удерживать уже очищенную полностью территорию Левобережья и те десятки островов, которые находятся в устье Днепра. Они все зачищены, все находятся под контролем вооружённых сил», — сказал он.

Губернатор Херсонской области назвал условие для достижения долгосрочного мира с Киевом
Губернатор Херсонской области назвал условие для достижения долгосрочного мира с Киевом

Ранее Сальдо заявил, что украинские бойцы наносят удары по Алёшкинскому округу Херсонской области, поджигая теплицы и сельскохозяйственные посевы. По мнению главы региона, эти действия являются проявлением бессилия со стороны противника, цель которого — посеять панику среди населения, однако эти попытки обречены на провал.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • ПМЭФ-2025
  • Владимир Сальдо
  • Мировая политика
  • Политика
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar