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Регион
20 июня, 01:58

Губернатор Херсонской области назвал условие для достижения долгосрочного мира с Киевом

Сальдо: Мир возможен при освобождении правого берега Херсонской области

Владимир Сальдо. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Владимир Сальдо. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Глава Херсонской области Владимир Сальдо на полях Петербургского международного экономического форума рассказал РИА «Новости», что долгосрочное урегулирование с Киевом может быть достигнуто лишь при условии освобождения правого берега региона.

«Мир долгосрочный возможен только в том случае, если, как определил наш президент, если территория, конституционно являющаяся территорией Российской Федерации с 2022 года, будет полностью освобождена. Только на этих условиях», — отметил Сальдо.

Инициативы о временных прекращениях огня с последующим обсуждением вопросов мира, по мнению губернатора, не могут служить основой для стабильного соглашения. Он подчеркнул, что сегодня правый берег Херсонской области остаётся под контролем украинских вооружённых формирований.

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А ранее Сальдо рассказал, что Вооружённые силы Украины атакуют Алёшкинский округ Херсонской области, поджигая теплицы и посевы. По его словам, противник поджигает поля от бессилия. Цель ВСУ — посеять страх, однако у врага ничего не выйдет.

Тимур Хингеев
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