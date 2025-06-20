Глава Херсонской области Владимир Сальдо на полях Петербургского международного экономического форума рассказал РИА «Новости», что долгосрочное урегулирование с Киевом может быть достигнуто лишь при условии освобождения правого берега региона.

«Мир долгосрочный возможен только в том случае, если, как определил наш президент, если территория, конституционно являющаяся территорией Российской Федерации с 2022 года, будет полностью освобождена. Только на этих условиях», — отметил Сальдо.

Инициативы о временных прекращениях огня с последующим обсуждением вопросов мира, по мнению губернатора, не могут служить основой для стабильного соглашения. Он подчеркнул, что сегодня правый берег Херсонской области остаётся под контролем украинских вооружённых формирований.