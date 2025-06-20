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19 июня, 23:17

«От злобного бессилия»: В Херсонской области ВСУ атакуют поля и теплицы

Губернатор Сальдо: ВСУ поджигают теплицы и посевы в Алёшкинском округе

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атакуют Алёшкинский округ Херсонской области, поджигая теплицы и посевы. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, опубликовав в своём телеграм-канале видео с места происшествия.

ВСУ поджигают теплицы и посевы в Алёшкинском округе. Видео © Telegram / Владимир Сальдо

«От злобного бессилия враг поджигает теплицы и посевы в Алёшкинском округе. Горят поля, а над огнём вражеские дроны, как стервятники — мешают тушить, отслеживают каждое движение», — написал он.

Губернатору уточнил, что цель противника — посеять страх и разрушить труд. Однако, по его словам, у врага ничего не выйдет. Сальдо сообщил, что каждый факт фиксируем, а всем пострадавшим фермерам будет оказана поддержка.

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Ранее ВСУ обстреляли коммунальщиков в Алёшках. Автомобиль коммунальной службы попал под атаку дрона-камикадзе. В результате удара был ранен замдиректора предприятия. Пострадавший был оперативно госпитализирован в больницу для получения необходимой медицинской помощи.

Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Алена Пенчугина
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