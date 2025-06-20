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Регион
19 июня, 22:07

Губернатор Гусев: Над Воронежем сбили несколько беспилотников

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Расчёты противовоздушной обороны уничтожили несколько украинских беспилотников, которые пытались атаковать Воронеж. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Угроза атак в регионе сохраняется.

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Ранее местные жители сообщили о пяти взрывах над Воронежем. Предварительно, дроны Вооружённых сил Украины были направлены на НПЗ в Левобережном районе города. В 00:10 по московскому времени прозвучали сигналы тревоги. После этого последовали мощные взрывы и яркие вспышки.

Алена Пенчугина
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