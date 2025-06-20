Украинские беспилотники пытаются атаковать Воронеж

В небе над Воронежем было зафиксировано не менее пяти взрывов. По предварительной информации, система противовоздушной обороны отражают атаку украинских дронов на местный нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщает SHOT.

Местные жители сообщили Telegram-каналу, что примерно в 00:10 мск прозвучали сигналы тревоги по всему городу. После этого последовали мощные взрывы и яркие вспышки. Беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ), предположительно, были направлены на НПЗ в Левобережном районе города. Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент нет.