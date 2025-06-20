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19 июня, 21:47

Украинские беспилотники пытаются атаковать Воронеж

SHOT: Минимум пять взрывов прогремели над Воронежем, работает ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

В небе над Воронежем было зафиксировано не менее пяти взрывов. По предварительной информации, система противовоздушной обороны отражают атаку украинских дронов на местный нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщает SHOT.

Местные жители сообщили Telegram-каналу, что примерно в 00:10 мск прозвучали сигналы тревоги по всему городу. После этого последовали мощные взрывы и яркие вспышки. Беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ), предположительно, были направлены на НПЗ в Левобережном районе города. Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент нет.

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А ранее Вооружённые силы Украины предприняли попытку атаки на регионы России посредством дронов типа «Чаклун-В». Дроны-камикадзе, напоминающие модель «Лютый», могли запускаться из Черкасской области. В Смоленской и Брянской областях ликвидировали по 12 беспилотников, в Ростовской — пять.

Алена Пенчугина
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