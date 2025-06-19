ВСУ попытались атаковать регионы РФ беспилотниками типа «Чаклун-В»
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Вооружённые силы Украины предприняли попытку атаки на российские регионы, используя беспилотники типа «Чаклун-В» — дроны-камикадзе, напоминающие модель «Лютый». Как сообщает Telegram-канал SHOT, все аппараты запускались из Черкасской области.
В Ростовской области было нейтрализовано пять таких БПЛА, в Смоленской и Брянской — по 12 в каждой. Дроны несли боевую часть из примерно 5 кг пластита. Кроме того, для нападения применялись беспилотники кустарного производства.
Напомним, системы противовоздушной обороны в ночь на 19 ликвидировали 81 БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории одиннадцати российских регионов. Наибольшее количество дронов было зафиксировано в воздушном пространстве Брянской области — 19 беспилотников.