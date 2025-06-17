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17 июня, 12:34

В России появилась система РЭБ для защиты от роя беспилотников

Чемезов: «Ростех» разработал систему РЭБ «Серп» для защиты от атак БПЛА

Обложка © Telegram / «Ростех»

Обложка © Telegram / «Ростех»

Противодронный комплекс радиоэлектронной борьбы «Серп», созданный «Ростехом», способен нейтрализовать угрозу налётов БПЛА. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов в своём отчёте президенту РФ Владимиру Путину.

«У нас появилась новая система, новый комплекс «Серп-ВС13Д» — он способен обнаружить и подавлять в том числе FPV-дроны и ранее неуязвимые беспилотники с функцией управления в более широком диапазоне частот», — говорится в документе.

По словам главы «Ростеха», «Серп» успешно применяется на ряде оборонных предприятий, включая заводы по производству боеприпасов.

Путин встретился с главой «Ростеха» Чемезовым
Путин встретился с главой «Ростеха» Чемезовым

Ранее сообщалось о другой разработке российской стороны, которой опасаются на Западе. Эксперты считают, что российская система РЭБ «Чёрный глаз» может коренным образом изменить положением сил на фронте.

Ольга Сливченко
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