В России появилась система РЭБ для защиты от роя беспилотников

Противодронный комплекс радиоэлектронной борьбы «Серп», созданный «Ростехом», способен нейтрализовать угрозу налётов БПЛА. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов в своём отчёте президенту РФ Владимиру Путину.

«У нас появилась новая система, новый комплекс «Серп-ВС13Д» — он способен обнаружить и подавлять в том числе FPV-дроны и ранее неуязвимые беспилотники с функцией управления в более широком диапазоне частот», — говорится в документе.

По словам главы «Ростеха», «Серп» успешно применяется на ряде оборонных предприятий, включая заводы по производству боеприпасов.