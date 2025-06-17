Путин встретился с главой «Ростеха» Чемезовым

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. В ходе встречи Чемезов представил доклад о достижениях и планах корпорации.

Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Видео © Telegram/ Кремль. Новости

Согласно информации, в 2024 году выручка «Ростеха» выросла на 27%, составив 3610 миллиардов рублей, из которых треть была получена от реализации гражданской продукции. Объём инвестиций достиг рекордных 676 миллиардов рублей.

Чемезов отметил, что предприятия «Ростеха» производят 80 процентов вооружения, используемого в специальной военной операции. Ведётся постоянная модернизация военной техники, а также развитие систем радиоэлектронной борьбы и контроля воздушного пространства. Госкорпорация также активно работает над утилизацией отходов: новый мусоросжигательный завод в Подмосковье перерабатывает более двух тысяч тонн отходов в сутки. С начала 2024 года было получено 100 миллионов киловатт-часов зелёной энергии, а более 200 тысяч тонн коммунальных отходов было уничтожено.

В сфере гражданской продукции «Ростех» развивает медицинское направление. В Центре инновационных технологий в ортопедии с 2022 года было произведено шесть тысяч протезов, из которых более 30 процентов — биоэлектрические с микропроцессорным управлением. По поручению президента планируется открыть 25 филиалов ЦИТО по всей России.

Кроме того, «Ростех» является крупнейшим работодателем среди промышленных предприятий, предоставляя рабочие места около 700 тысяч специалистов. При поддержке корпорации в школах открыто 200 инженерных классов, где обучаются свыше 5,5 тысячи учеников, и более четырёх тысяч из них направлены в вузы по целевой квоте.