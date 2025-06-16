Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания «Движения первых»

Ранее Путин поручил до 30 августа составить список из 100 лучших советских и российских фильмов для их демонстрации в школах. Президент также дал поручение подготовить предложения о включении в школьную программу (как основного, так и среднего общего образования) разделов, связанных с изучением классического киноискусства. Кроме того, глава государства распорядился подготовить предложения по интеграции в школьные программы основного и среднего общего образования учебных модулей, направленных на изучение классических кинолент.