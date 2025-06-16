Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания «Движения первых»
Путин поручил ввести в школах должности советника директора по воспитанию
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Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета «Движения первых». Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Согласно документу, будут реализованы следующие инициативы:
- С 2026 года в России начнёт проводиться Всероссийский чемпионат по пилотированию дронов «Пилоты будущего» для детей от 7 лет. Организацией займутся «Движение первых» и Федерация гонок дронов, а финансирование будет обеспечено за счёт федерального бюджета.
- Минспорту совместно с Федерацией гонок дронов поручено снизить минимальный возраст участников соревнований по дрон-рейсингу с 10 до 7 лет, а также разработать систему присвоения спортивных званий и разрядов по этому виду спорта.
- Во всех государственных и муниципальных школах появится должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Это решение направлено на создание единой воспитательной среды.
- Минпросвещения и Российский детско-юношеский центр займутся методической поддержкой регионов в связи с введением новой должности.
- Правительству РФ и администрации Красноярского края поручено реализовать проект «Площадь первых» в Красноярске, включающий строительство инфраструктурных объектов и благоустройство набережной Енисея.
- Будет продолжена работа по проведению конкурсов и просветительских мероприятий общества «Знание», направленных на поддержку родительских инициатив. На эти цели предусмотрено дополнительное финансирование из федерального бюджета.
Ранее Путин поручил до 30 августа составить список из 100 лучших советских и российских фильмов для их демонстрации в школах. Президент также дал поручение подготовить предложения о включении в школьную программу (как основного, так и среднего общего образования) разделов, связанных с изучением классического киноискусства. Кроме того, глава государства распорядился подготовить предложения по интеграции в школьные программы основного и среднего общего образования учебных модулей, направленных на изучение классических кинолент.