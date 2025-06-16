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Регион
16 июня, 11:50

Развожаев назвал Путину «изюминку» Севастополя в ходе встречи в Кремле

Путин встретился в Кремле с Развожаевым и похвалил Севастополь за успехи

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин провёл в Кремле встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Чиновник отчитался главе государства об экономическом развитии региона. Так, собственных доходов Севастополь получил 8,6 миллиарда рублей за первый квартал 2025 года, что на 136% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Путин и Развожаев. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Хотел сказать про нашу изюминку – развитие винодельческой отрасли. <…> В этом году 738 миллионов запланировано на закладку виноградников по линии Минсельхоза. У нас уже 43 участника «Терруара» – это наш проект, который объединяет всех виноделов. И реализуется три крупнейших проекта», — отметил чиновник.

Он добавил, что идёт возрождение и модернизация старейшего Инкерманского завода. Там будет центр винного туризма, на проект выделено 4,2 миллиарда инвестиций. Кроме того, «Золотая балка» активно развивается: почти 4 миллиарда вложений, новый завод построили, продолжил Развожаев. А ещё появился частный инвестор, который тоже организовал винодельческий завод и заложил виноградники, инвестиционный проект обошёлся предпринимателю почти в 5 миллиардов рублей.

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Татьяна Миссуми
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