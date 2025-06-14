Имя Путина нанесли на доску Почётных граждан Севастополя

Имя президента России Владимира Путина указали на мемориальной стене с именами Почётных граждан Севастополя, где 14 июня отмечают день города. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев, назвав событие историческим.

Видео © Телеграм / РаZVожаев

«Это знак нашего глубочайшего уважения, символ нашей глубокой благодарности за его выдающийся вклад в защиту и развитие нашего города, за его принципиальную позицию в исторические моменты, за поддержку наших стремлений к справедливости и воссоединению с Россией», – написал глава города.