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14 июня, 07:02

Имя Путина нанесли на доску Почётных граждан Севастополя

Обложка © Телеграм / РаZVожаев

Обложка © Телеграм / РаZVожаев

Имя президента России Владимира Путина указали на мемориальной стене с именами Почётных граждан Севастополя, где 14 июня отмечают день города. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев, назвав событие историческим.

Видео © Телеграм / РаZVожаев

«Это знак нашего глубочайшего уважения, символ нашей глубокой благодарности за его выдающийся вклад в защиту и развитие нашего города, за его принципиальную позицию в исторические моменты, за поддержку наших стремлений к справедливости и воссоединению с Россией», – написал глава города.

Путин является почётным гражданином Севастополя с 2016 года, когда звание ему было присвоено решением Законодательного собрания «за большой личный вклад в установление городу-герою статуса города федерального значения при его вхождении в состав РФ». Развожаев рассказал, что на одной из недавних встреч передал президенту знак Почётного гражданина, а теперь процесс полностью завершён – его имя нанесено на мемориальную стену.

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Андрей Бражников
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