Путин присвоил 52-й артиллерийской бригаде ВС РФ почётный статус «гвардейская»
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении почётного статуса «гвардейская» 52-й артиллерийской бригаде. Это решение принято в знак признания исключительной стойкости и мужества, проявленных личным составом воинского соединения. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Как следует из текста президентского указа, высокое звание присвоено за героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные солдатами на поле боя.
«Присвоить 52-й артиллерийской бригаде почётное наименование «гвардейская» и впредь именовать её: 52-я гвардейская артиллерийская бригада», — сказано в тексте документа.
Ранее Владимир Путин присвоил наименование «гвардейский» армейскому корпусу и пяти полкам. Глава государства отметил массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество бойцов в зоне проведения специальной военной операции.