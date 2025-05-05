Путин присвоил 52-й артиллерийской бригаде ВС РФ почётный статус «гвардейская»

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении почётного статуса «гвардейская» 52-й артиллерийской бригаде. Это решение принято в знак признания исключительной стойкости и мужества, проявленных личным составом воинского соединения. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из текста президентского указа, высокое звание присвоено за героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные солдатами на поле боя.

«Присвоить 52-й артиллерийской бригаде почётное наименование «гвардейская» и впредь именовать её: 52-я гвардейская артиллерийская бригада», — сказано в тексте документа.