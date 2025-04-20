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Опубликовано 20 апреля 2025, 15:27

Путин присвоил наименование «гвардейский» армейскому корпусу и пяти полкам

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин отметил массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество бойцов в зоне проведения специальной военной операции. Глава государства присвоил почётное наименование «гвардейский» одному корпусу и пяти полкам Вооружённых сил Российской Федерации. Соответствующие указы опубликовала пресс-служба Минобороны России.

«Президент РФ Владимир Путин подписал указы о присвоении 68 армейскому корпусу и 1442 мотострелковому, 102 мотострелковому Слонимско-Померанскому Краснознаменному, орденов Суворова и Кутузова, 368 штурмовому авиационному, 337 десантно-штурмовому, 328 десантно-штурмовому полкам почётного наименования «гвардейский», — уточнили в ведомстве.

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Ранее две бригады и полк ВС РФ стали гвардейскими по указу российского лидера. Путиным были отмечены 38-й и 140-й зенитные ракетные бригады, а также 89-й сапёрный полк. Указы вступили в силу 25 марта.

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Алена Пенчугина
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