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Регион
25 марта, 21:34

Две бригады и полк ВС РФ стали гвардейскими по указу президента

Три подразделения Вооружённых сил России удостоены почётных наименований «гвардейские» по указам Владимира Путина. Президентом были отмечены 38-й и 140-й зенитные ракетные бригады, а также 89-й сапёрный полк.

В указах говорится, что воинские формирования становятся гвардейскими «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества». Они вступили в силу 25 марта.

Путин присвоил звание Героя Труда России композитору Александру Зацепину
Путин присвоил звание Героя Труда России композитору Александру Зацепину

Кроме того, в День работника культуры Путин присвоил звания народных артистов России Максиму Аверину, Лидии Вележевой, Александру Олешко и Анне Михалковой. Актёра Кирилла Пирогова же глава государства удостоил ордена.

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kremlin.ru

Антон Голыбин
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