Две бригады и полк ВС РФ стали гвардейскими по указу президента

Три подразделения Вооружённых сил России удостоены почётных наименований «гвардейские» по указам Владимира Путина. Президентом были отмечены 38-й и 140-й зенитные ракетные бригады, а также 89-й сапёрный полк.

В указах говорится, что воинские формирования становятся гвардейскими «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества». Они вступили в силу 25 марта.