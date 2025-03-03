Путин присвоил звание Героя Труда России композитору Александру Зацепину
Александр Зацепин. Обложка © ТАСС / Юлия Морозова
Российский лидер Владимир Путин присвоил звание Героя Труда России композитору Александру Зацепину. Указ главы государства размещён на сайте официального опубликования правовых актов.
«За особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Зацепину Александру Сергеевичу — композитору, председателю экспертного совета Фонда поддержки культуры и искусства «Екатерининский», город Москва», — говорится в документе.
Александра Зацепина знают и любят далеко за пределами нашей страны. Он получил широкую популярность за музыку к легендарным отечественным картинам, в том числе комедиям Леонида Гайдая, его хиты исполняли многие звёзды, включая Аллу Пугачёву. Маэстро и сейчас продолжает творить, несмотря на почтенный возраст — 98 лет. Правда интересуется больше не эстрадой, а мюзиклами и балетом. Он заявил, что без работы буквально «задыхается».