«Без Музы как без рук»: 98-летний Александр Зацепин представил 38-летнюю возлюбленную

В марте этого года легендарному композитору, написавшему музыку к кинохитам «Бриллиантовая рука» и «Иван Васильевич меняет профессию», Александру Зацепину исполнилось 98 лет. Несмотря на почтенный возраст, он продолжает творить и жить активной жизнью. И секрет его долголетия кроется не только в правильном питании, но и в новой любви. Недавно рядом с одиноким маэстро появилась 38-летняя брюнетка Муза Ли. Композитор в беседе с Kp.ru поделился подробностями о своей подруге.

«Без Музы я как без рук. Она и готовит вкусно, и в компьютере прекрасно разбирается. Да ещё и режиссёр! Мне хорошо рядом с ней», — признался Зацепин.

Слухи о романе музыканта с Ли начали ходить в июле этого года, когда они вместе появились на международном музыкальном фестивале в Витебске. Позже маэстро официально представил молодую подругу как свою любовь.

По словам друзей Александра Сергеевича, Муза на правах гражданской жены живёт в московской квартире композитора. Автор советских хитов признавался близким, что наконец не чувствует себя одиноким.

Стоит отметить, что Зацепин был женат четыре раза. Его последняя супруга Светлана тоже была близка ему по духу, но в 2014 году скончалась от рака. Встреча с Музой вновь вдохнула жизнь в композитора.