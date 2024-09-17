«Жить не могу — задыхаюсь» : 98-летний композитор Зацепин сделал громкое признание о работе

Народного артиста России Александра Зацепина знают и любят далеко за пределами нашей страны. Композитор получил широкую популярность за музыку к легендарным отечественным картинам, его хиты исполняли многие звёзды, в том числе Алла Пугачёва. Маэстро и сейчас продолжает творить, несмотря на уважаемый возраст — 98 лет. Правда интересуется больше не эстрадой а мюзиклами и балетом. Композитор даже сделал признание о своей работе.

«У меня отдых происходит за работой. Для меня работа — это всё. Как я всегда говорю, это мой кислород. Без работы жить не могу — задыхаюсь! Я каждый день сочиняю», — подчеркнул собеседник URA.ru.

Зацепин отметил, что для плодотворной работы нужно соблюдать распорядок дня и следить за рационом. Маэстро спит восемь часов и даже делает зарядку по 30 минут. В целом он сравнил свой организм со старым автомобилем, который трудно завести и даже после этого машина «коптить, дымить и прогревается».