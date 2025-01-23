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Регион
23 января, 15:28

Путин присвоил 166-му полку почётное наименование Героя СССР Плиева

Президент России Владимир Путин присвоил почётное наименование 166-му отдельному мотострелковому полку. Указ, который подписал глава государства, уже опубликовали на официальном сайте Кремля и на федеральном портале нормативных правовых актов.

«В целях воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу постановляю: присвоить 166 мотострелковому полку почётное наименование «имени дважды Героя Советского Союза генерала армии И.А.Плиева» и впредь именовать его: 166 мотострелковый полк имени дважды Героя Советского Союза генерала армии И.А.Плиева», — говорится в документе.

Напомним, что 166 отдельный мотострелковый полк входит в состав 58-й армии. Дислоцируется в Моздоке. Указ о присвоении почётного наименования вступил в силу со дня его подписания, то есть с 23 января 2025 года.

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Напомним, что ранее Путин также присвоил почётные звания «гвардейский» трём полкам ВС РФ. Наименований были удостоены 39-й инженерно-сапёрный, 433-й мотострелковый и 10-й танковый полки. Награду от главы государства бойцы получили за проявленные мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО.

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Life.ru

Наталья Афонина
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