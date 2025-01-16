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16 января, 16:56

Путин присвоил трём полкам почётное звание «гвардейский»

Президент России Владимир Путин наделил три полка почётным званием «гвардейский» за проявленные мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач в зоне спецоперации. Соответствующий указ главы государства размещён на официальном портале правовой информации.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов», — говорится в тексте.

Как уточняется, почётных наименований удостоены 39-й инженерно-сапёрный, 433-й мотострелковый и 10-й танковый полки. Документы вступили в силу с момента подписания президентом.

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Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о том, что Верхняя Пышма, Зеленодольск, Ишимбай, Курган, Ленинск-Кузнецкий, Миасс и Салехард удостоены звания «Городов трудовой славы» за вклад их жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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