Путин присвоил трём полкам почётное звание «гвардейский»
Президент России Владимир Путин наделил три полка почётным званием «гвардейский» за проявленные мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач в зоне спецоперации. Соответствующий указ главы государства размещён на официальном портале правовой информации.
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов», — говорится в тексте.
Как уточняется, почётных наименований удостоены 39-й инженерно-сапёрный, 433-й мотострелковый и 10-й танковый полки. Документы вступили в силу с момента подписания президентом.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о том, что Верхняя Пышма, Зеленодольск, Ишимбай, Курган, Ленинск-Кузнецкий, Миасс и Салехард удостоены звания «Городов трудовой славы» за вклад их жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Life.ru