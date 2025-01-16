Путин присвоил трём полкам почётное звание «гвардейский»

Президент России Владимир Путин наделил три полка почётным званием «гвардейский» за проявленные мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач в зоне спецоперации. Соответствующий указ главы государства размещён на официальном портале правовой информации.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов», — говорится в тексте.

Как уточняется, почётных наименований удостоены 39-й инженерно-сапёрный, 433-й мотострелковый и 10-й танковый полки. Документы вступили в силу с момента подписания президентом.