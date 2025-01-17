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17 января, 14:15

Зеленский присвоил звание Героя Украины бойцу, проигравшему в ножевом бою

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Дмитрий Масловский

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Дмитрий Масловский

Главарь киевского режима Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины старшему солдату Дмитрию Масловскому, который сошёлся в смертельной рукопашной схватке с российским штурмовиком Андреем Григорьевым и проиграл.

Видео этого боя вызвало большой резонанс, особенно на родине Масловского, известного под позывным Кобра. Умирающий украинец назвал россиянина достойным соперником и лучшим солдатом.

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Смертельная схватка между двумя солдатами произошла осенью 2024 года в районе Трудового в ДНР. Украинский военнослужащий предпринял попытку штурма позиций, удерживаемых россиянами. Однако ему на встречу вышел Григорьев. Между ними завязалась ножевая драка, в которой победу одержал наш боец. Российский боец выжил, хотя и получил тяжёлые ранения. По его словам, жизнь ему спас нож, который был изготовлен в его родных краях.

Марина Фещенко
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