Зеленский присвоил звание Героя Украины бойцу, проигравшему в ножевом бою

Смертельная схватка между двумя солдатами произошла осенью 2024 года в районе Трудового в ДНР. Украинский военнослужащий предпринял попытку штурма позиций, удерживаемых россиянами. Однако ему на встречу вышел Григорьев. Между ними завязалась ножевая драка, в которой победу одержал наш боец. Российский боец выжил, хотя и получил тяжёлые ранения. По его словам, жизнь ему спас нож, который был изготовлен в его родных краях.