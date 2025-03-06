«La vie en rose»: Сомелье представили список лучших розовых вин

Сомелье «Винного гида России» назвали лучших производителей розовых отечественных вин в 2025 году. В список лидеров попали: среди сухих — «Розе» от «Усадьбы Дивноморское», среди полусухих — «Розе» проекта «Винодельня Романов». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Роскачество.

«В 2025 году рейтинг пополнился 67 образцами от 51 торговой марки, что стало одним из самых масштабных исследований этой категории за всю историю. Лучшим сухим розовым вином объявлено «Розе» от «Усадьбы Дивноморское», полусухим стало «Розе» «Винодельни Романов». Среди фермерских сухих розовых вин лидером признали «Пино Нуар» от Ferrum Winery (Ставропольский край)», — сообщили представители Роскачества.

В приготовлении розового вина использовались 24 сорта винограда, включая классические пино-нуар и каберне совиньон, а также редкие автохтоны по типу крымской кефесии.

Более 86% проверенных экспертами вин набрали 78 баллов и выше по 100-балльной шкале, а 65% образцов показали результат выше 81 балла.

Виноделы стараются сделать свои продукты более сложными и уникальными, чтобы их вина перестали ассоциироваться лишь с подарочными наборами, добавила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева.