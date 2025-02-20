Креплёные – в Крыму, сладкие – на Кубани: Составлен список лучших российских вин

Эксперты «Винного гида России» объявили лучшим коллекционным креплёным вином страны «Портвейн Крымский» от «Солнечной долины» и отдали пальму первенства среди сладких вину Aroma от «Винодельни Криница», которая находится на Черноморском побережье Краснодарского края под городом Геленджик. Рейтинг от Роскачества публикует РИА «Новости».

«Лучшим вином в категории «коллекционные вина» стало вино «Солнечная Долина Портвейн Крымский». Оно получило одну из самых высоких оценок в исследовании на уровне, близком к 90-балльной планке. Лучшее сладкое вино «позднего сбора» в исследовании — «Винодельня Криница» Aroma было высоко оценено дегустационной комиссией, получив оценку на уровне 89 баллов», — объяснили свой выбор в Роскачестве.

Следующие строчки в топе лучших марочных вин (выдержанных в дубовых бочках не менее двух лет) заняли напитки из Крыма – «Токай Массандра», «Массандра Пино Гри», «Массандра. Каберне Екатерины Десертное». Среди ординарных вин себя хорошо зарекомендовали «Коктебель. Мускат Янтарный», «Кагор Тамани», «Порто Солнечной Долины». Эксперты пришли к выводу, что вина из категории марочных и коллекционных сейчас производятся в наибольших количествах в Крыму. Именно там произведены лидеры исследования этого года в своих категориях выдержки.