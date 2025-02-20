Креплёные – в Крыму, сладкие – на Кубани: Составлен список лучших российских вин
В Роскачестве назвали «Портвейн Крымский» лучшим креплёным вином в РФ
Эксперты «Винного гида России» объявили лучшим коллекционным креплёным вином страны «Портвейн Крымский» от «Солнечной долины» и отдали пальму первенства среди сладких вину Aroma от «Винодельни Криница», которая находится на Черноморском побережье Краснодарского края под городом Геленджик. Рейтинг от Роскачества публикует РИА «Новости».
«Лучшим вином в категории «коллекционные вина» стало вино «Солнечная Долина Портвейн Крымский». Оно получило одну из самых высоких оценок в исследовании на уровне, близком к 90-балльной планке. Лучшее сладкое вино «позднего сбора» в исследовании — «Винодельня Криница» Aroma было высоко оценено дегустационной комиссией, получив оценку на уровне 89 баллов», — объяснили свой выбор в Роскачестве.
Следующие строчки в топе лучших марочных вин (выдержанных в дубовых бочках не менее двух лет) заняли напитки из Крыма – «Токай Массандра», «Массандра Пино Гри», «Массандра. Каберне Екатерины Десертное». Среди ординарных вин себя хорошо зарекомендовали «Коктебель. Мускат Янтарный», «Кагор Тамани», «Порто Солнечной Долины». Эксперты пришли к выводу, что вина из категории марочных и коллекционных сейчас производятся в наибольших количествах в Крыму. Именно там произведены лидеры исследования этого года в своих категориях выдержки.
Однако выпивать каждый день бокал вина, как заправский аристократ, тоже не стоит. Даже если оно в списке лучших. Ранее врач Умнов рассказал, что ежедневные винные посиделки являются самой короткой дорожкой в «дивный» мир алкоголизма. По его словам, человек с крепкой волей сможет отказаться от алкоголя, тогда как у того, кто не обладает такой силой, может возникнуть как психологическая, так и физическая зависимость, преодолеть которую будет весьма трудно.
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