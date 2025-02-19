Ежедневные посиделки с бокалом вина говорят о предалкоголизме, предупредил врач

Человек становится алкоголиком постепенно, поэтому любое ежедневное употребление спиртного, даже по одному бокальчику для аппетита, может говорить о зарождающейся зависимости. Об этом «Газете.ru» рассказал врач-хирург Александр Умнов.

Он отметил, что различие между алкоголиком и «выпивающим» связано с тем, как человек воспринимает мир и какие у него ценности. Многие не считают алкоголизмом привычку ежедневно пить немного горячительного «для вкуса» или «для разнообразия». Медик объяснил, что спиртное вызывает приятные эмоции и расслабление благодаря выбросу дофамина и других гормонов в кровь. Однако с течением времени у людей развивается толерантность к алкоголю, что приводит к необходимости увеличивать дозу и переходить на более крепкие напитки. Он охарактеризовал такие посиделки с бокалом вина как «предалкоголизм».

Доктор подчеркнул, что человек с крепкой волей сможет отказаться от алкоголя, тогда как у того, кто не обладает такой силой, может возникнуть как психологическая, так и физическая зависимость, преодолеть которую будет весьма трудно.

«При физической зависимости этанол и продукты его распада встраиваются в клеточный метаболизм, и без них у человека нарушается клеточный обмен. Ломка требует повторной дозы алкоголя, что замыкает круг. Так вино из «усилителя вкуса» превращается в «воду», без которой уже невозможно обойтись», — резюмировал эксперт.