Ежедневные посиделки с бокалом вина говорят о предалкоголизме, предупредил врач
Врач Умнов: Ежедневные посиделки с бокалом вина могут перерасти в алкоголизм
Человек становится алкоголиком постепенно, поэтому любое ежедневное употребление спиртного, даже по одному бокальчику для аппетита, может говорить о зарождающейся зависимости. Об этом «Газете.ru» рассказал врач-хирург Александр Умнов.
Он отметил, что различие между алкоголиком и «выпивающим» связано с тем, как человек воспринимает мир и какие у него ценности. Многие не считают алкоголизмом привычку ежедневно пить немного горячительного «для вкуса» или «для разнообразия». Медик объяснил, что спиртное вызывает приятные эмоции и расслабление благодаря выбросу дофамина и других гормонов в кровь. Однако с течением времени у людей развивается толерантность к алкоголю, что приводит к необходимости увеличивать дозу и переходить на более крепкие напитки. Он охарактеризовал такие посиделки с бокалом вина как «предалкоголизм».
Доктор подчеркнул, что человек с крепкой волей сможет отказаться от алкоголя, тогда как у того, кто не обладает такой силой, может возникнуть как психологическая, так и физическая зависимость, преодолеть которую будет весьма трудно.
«При физической зависимости этанол и продукты его распада встраиваются в клеточный метаболизм, и без них у человека нарушается клеточный обмен. Ломка требует повторной дозы алкоголя, что замыкает круг. Так вино из «усилителя вкуса» превращается в «воду», без которой уже невозможно обойтись», — резюмировал эксперт.
Ранее Life.ru рассказывал, что первым признаком развития алкоголизма является утрата защитного рвотного рефлекса. Кроме того, по мнению психиатров, человеку, страдающему от зависимости, не требуется повод для того, чтобы выпить. Он также перестает заботиться о последствиях, таких как пропуск значимых встреч или работы, и продолжает употреблять алкоголь.
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