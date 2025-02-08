Алкоголизм у близкого человека: Как вовремя распознать опасность и не наломать дров?

Проблемы с алкоголем у близкого человека — сложная и деликатная ситуация. Об этом не принято говорить вслух, но замалчивание проблемы и попытка закрыть глаза на зависимость чреваты более опасными последствиями. Как вовремя распознать опасность и не наломать дров, Life.ru рассказала доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.

По словам эксперта, распознать алкоголизм можно по пяти признакам. Зависимый от спиртного человек налегает на выпивку регулярно и без повода, у него часто случаются перепады настроения и приступы внезапной агрессии. Кроме того, у алкоголиков часто портятся отношения с близкими, и со временем они начинают лгать о количестве выпитого. Наконец, стоит обращать внимание на видимые признаки, такие как тремор рук и отёчность. Если есть несколько совпадений, пора действовать.

«Проясните для себя, есть ли интерес или выгода для вас в этих отношениях? Возможно, в опьянении ваш партнёр ласков и щедр, а может, вы пьёте с ним за компанию, и это традиция? Учитывайте, что отказ от алкоголя может вести к разрыву или охлаждению отношений, что вас может не поддержать окружение. Простройте границы. Не позволяйте проблемам другого человека разрушать свою жизнь. Вас никто не похвалит, а сил уйдёт много», — предупредила врач.

Психолог советует начать с открытого разговора, чтобы выразить свои чувства и беспокойство. Следом можно предложить помощь в поиске специалиста: психолога или нарколога. Если человек согласен на лечение, нужно поддержать его на этом пути. А вот некоторые действия строго противопоказаны и могут лишь усугубить ситуацию.

«Первое — осуждение. Второе — сокрытие. Многие так живут. Да, стыдно говорить об этом, но, покрывая алкоголика, вы продлеваете болезнь. Третье — самоуверенность. Вы не можете решить проблему за другого человека», — назвала нежелательные шаги Булгакова.