Грузия вдвое сократила объёмы поставок вина в Россию в 2025 году

В январе 2025 года Грузия значительно сократила объёмы поставок вина на территорию Российской Федерации. Согласно информации, предоставленной Национальной службой статистики Грузии агентству РБК, экспорт грузинского вина в Россию уменьшился почти вдвое.

Общий объём ввезённого напитка за первый месяц текущего года снизился до отметки в 2,5 тысячи тонн. Для сравнения, в январе 2024 года данный показатель составлял пять тысяч тонн. В денежном выражении импорт также показал падение, уменьшившись в 1,9 раза. Если в январе 2024 года этот показатель достигал 13,3 миллиона долларов, то в январе 2025-го составил 6,9 миллиона долларов.

Параллельно с сокращением поставок вина Тбилиси увеличил объёмы отгрузок минеральной воды и газированных напитков. За месяц общая стоимость экспорта данной категории товаров увеличилась до 6,7 миллиона долларов при общем объёме в 12,4 тысячи тонн. В прошлом году данные показатели были 4,8 миллиона долларов и 9,1 тысячи тонн соответственно.