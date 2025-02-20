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20 февраля, 11:53

Грузия вдвое сократила объёмы поставок вина в Россию в 2025 году

В январе 2025 года Грузия значительно сократила объёмы поставок вина на территорию Российской Федерации. Согласно информации, предоставленной Национальной службой статистики Грузии агентству РБК, экспорт грузинского вина в Россию уменьшился почти вдвое.

Общий объём ввезённого напитка за первый месяц текущего года снизился до отметки в 2,5 тысячи тонн. Для сравнения, в январе 2024 года данный показатель составлял пять тысяч тонн. В денежном выражении импорт также показал падение, уменьшившись в 1,9 раза. Если в январе 2024 года этот показатель достигал 13,3 миллиона долларов, то в январе 2025-го составил 6,9 миллиона долларов.

Параллельно с сокращением поставок вина Тбилиси увеличил объёмы отгрузок минеральной воды и газированных напитков. За месяц общая стоимость экспорта данной категории товаров увеличилась до 6,7 миллиона долларов при общем объёме в 12,4 тысячи тонн. В прошлом году данные показатели были 4,8 миллиона долларов и 9,1 тысячи тонн соответственно.

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Ранее сообщалось, что Грузия увеличила поставки в Россию фруктов, ягод и орехов, показав максимальные значения за всю историю торговых отношений между двумя странами. Чаще всего Москва закупала персики и мандарины.

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freepik / master1305

Ольга Сливченко
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