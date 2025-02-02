Россия стала главным рынком сбыта фруктов, ягод и орехов из Грузии

За прошлый год Россия увеличила импорт фруктов из Грузии — объём поставок достиг исторического максимума за весь период торговли между двумя странами. Больше всего Москва закупала у Тбилиси персики, ягоды и мандарины, передаёт РИА «Новости», опираясь на данные грузинской статслужбы.

По данным агентства, российская сторона за прошлый год закупила у Грузии фрукты, ягоды и орехи на 98,7 миллиона долларов. Прирост составил чуть более 3% — 3,2% — однако даже этого хватило для достижения рекордно высоких показателей.

Чаще всего Москва закупила у грузинской стороны персики — сумма закупок составила 32,2 миллиона долларов. На 30 миллионов было приобретено ягод, в числе которых клюква, черника, брусника и прочие. На 22,6 миллиона Россия закупила цитрусовые — преимущественно мандарины.

Также заметно увеличились поставки грузинских яблок и груш (было потрачено 6 миллионов долларов), лесных орехов (4,8 миллиона долларов), инжира (1,5 миллиона долларов), винограда (1,1 миллиона долларов). По итогам года РФ стала главным рынком сбыта фруктов, ягод и орехов для Грузии.