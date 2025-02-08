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Регион
8 февраля, 16:44
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В Грузии исключили возможность восстановления дипотношений с Россией из-за событий 2008 года

Кобахидзе: Восстановление дипотношений России и Грузии невозможно

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает невозможным восстановление дипломатических отношений с Россией. Причиной тому стало признание Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии. Об этом политик заявил в ходе беседы с Euronews.

«У Грузии нет возможности восстановить дипломатические отношения... Москва признала отколовшиеся регионы Южная Осетия и Абхазия в качестве независимых государств в 2008 году», — подчеркнул он.

При этом позиция Тбилиси будет довольно прагматичной в отношениях с Москвой, отметил Кобахидзе. Грузия планирует продолжать развитие сотрудничества — особенно в таких отраслях, как торговля и экономическое партнёрство.

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Ранее стало известно, что в 2024 году Россия увеличила импорт фруктов из Грузии, став главным рынком сбыта для фруктов, орехов и ягод. Объём поставок продукции достиг исторического максимума за всё время поддержания торговых отношений между двумя странами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / George Trumpeter

Ольга Сливченко
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