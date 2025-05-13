Может изменить баланс сил: Новейший российский «Чёрный глаз» перепугал украинских экспертов
Forbes: Новая российская система РЭБ «Чёрный глаз» изменит баланс сил на фронте
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art
Новейшая российская разработка в области радиоэлектронной борьбы — система «Чёрный глаз» (Black Eye) — способна повлиять на баланс сил на фронте. Такое мнение высказали авторы статьи в журнале Forbes.
«Новый и более мощный российский глушитель под названием Black Eyes может изменить воздушный баланс сил над линией фронта. Сергей «Флэш» Бескрестнов, ведущий украинский эксперт по беспилотникам, назвал Black Eyes опасным», — отметили в материале.
По информации авторов статьи, украинские силы стремятся уничтожать системы РЭБ, применяя для этого специально подготовленные FPV-дроны.
Ранее сообщалось о другом технологическом прорыве ВС РФ. Инновационный ударный FPV-дрон-трансформер «Вобла», построенный инженерами полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» всего за сутки, доказал свою эффективность в боевых условиях.