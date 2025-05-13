Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 14:57

Может изменить баланс сил: Новейший российский «Чёрный глаз» перепугал украинских экспертов

Forbes: Новая российская система РЭБ «Чёрный глаз» изменит баланс сил на фронте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Новейшая российская разработка в области радиоэлектронной борьбы — система «Чёрный глаз» (Black Eye) — способна повлиять на баланс сил на фронте. Такое мнение высказали авторы статьи в журнале Forbes.

«Новый и более мощный российский глушитель под названием Black Eyes может изменить воздушный баланс сил над линией фронта. Сергей «Флэш» Бескрестнов, ведущий украинский эксперт по беспилотникам, назвал Black Eyes опасным», — отметили в материале.

По информации авторов статьи, украинские силы стремятся уничтожать системы РЭБ, применяя для этого специально подготовленные FPV-дроны.

В США признали, что Россия сильно оторвалась в гиперзвуковой гонке
В США признали, что Россия сильно оторвалась в гиперзвуковой гонке

Ранее сообщалось о другом технологическом прорыве ВС РФ. Инновационный ударный FPV-дрон-трансформер «Вобла», построенный инженерами полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» всего за сутки, доказал свою эффективность в боевых условиях.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Военная техника
  • Украина
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar