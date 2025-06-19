Расчёты ПВО сбили 81 дрон ВСУ над 11 регионами России за ночь

Системы противовоздушной обороны в ночь на 19 ликвидировали 81 БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории одиннадцати российских регионов. Об этом сообщили в Минобороны России.

Наибольшее количество дронов было зафиксировано в воздушном пространстве Брянской области — 19 беспилотников. В Курской области ПВО отразила 17 атакующих устройств, в Смоленской — 13. В Волгоградской области сбиты 7 дронов, в Орловской — шесть. Ростовская область и Крым столкнулись с пятью БПЛА каждый. В Белгородской и Астраханской областях — по три дрона. В Рязанской области уничтожили два беспилотника, а над Московским регионом — один.

Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём Telegram-канале, в результате падения обломков пострадавших и разрушений зафиксировано не было. Оперативные службы работают на местах.