ВСУ атаковали Белгородскую область, пострадали два мирных жителя

Сегодня ночью Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали Шебекинский округ. В районе села Маломихайловка вражеский беспилотник нанёс удар по легковой машине. Мужчина получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения ноги. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Мужчину доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой медицинской помощи продолжит лечение амбулаторно», — написал он в своём телеграм-канале.

В городе Шебекино в результате удара FPV-дрона по многоквартирному дому пострадал ещё один мирный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму и был доставлен в больницу. Кроме того, зафиксированы повреждения фасада и остекления. Также перебита газовая труба — аварийная служба оперативно ликвидировала утечку.