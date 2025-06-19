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19 июня, 01:56

ВСУ атаковали Белгородскую область, пострадали два мирных жителя

Гладков: В Шебекино FPV-дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом, пострадал мужчина

Последствия удара. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия удара. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Сегодня ночью Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали Шебекинский округ. В районе села Маломихайловка вражеский беспилотник нанёс удар по легковой машине. Мужчина получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения ноги. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Мужчину доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой медицинской помощи продолжит лечение амбулаторно», — написал он в своём телеграм-канале.

В городе Шебекино в результате удара FPV-дрона по многоквартирному дому пострадал ещё один мирный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму и был доставлен в больницу. Кроме того, зафиксированы повреждения фасада и остекления. Также перебита газовая труба — аварийная служба оперативно ликвидировала утечку.

Гладков: Мирный житель погиб в Шебекине после удара БПЛА ВСУ
Гладков: Мирный житель погиб в Шебекине после удара БПЛА ВСУ

Ранее дрон ВСУ атаковал машину пермского священника в зоне спецоперации. Автомобиль, которым управлял игумен Дорофей, подвергся атаке FPV-дрона под Бахмутом. Экипаж успел покинуть машину до взрыва. Осколками был повреждён автомобиль и ранен боец, находившийся вместе со священником.

Алена Пенчугина
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