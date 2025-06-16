Гладков: Мирный житель погиб в Шебекине после удара БПЛА ВСУ

В городе Шебекино в результате атаки украинского беспилотника погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Случилось самое страшное — в результате прилёта снаряда по коммерческому объекту погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи», — написал губернатор у себя в телеграм-канале.