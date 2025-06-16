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Регион
16 июня, 15:32

Гладков: Мирный житель погиб в Шебекине после удара БПЛА ВСУ

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

В городе Шебекино в результате атаки украинского беспилотника погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Случилось самое страшное — в результате прилёта снаряда по коммерческому объекту погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи», — написал губернатор у себя в телеграм-канале.

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Женщина пострадала при атаке дрона ВСУ на гражданский автомобиль под Брянском

Ранее Life.ru сообщал, что в Елабуге один человек погиб во время атаки украинских беспилотников. Один из дронов также попал на видео. Позже стало известно, что при налёте пострадали 16 человек, среди них – три ребёнка.

Александра Мышляева
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